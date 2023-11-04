ЦАХАЛ сообщил об атаке ХАМАС во время открытия гумкоридора Салах ад-Дин

Маршрут для выхода мирных жителей сектора Газа на юг должен был работать с 13:00 до 16:00.

© Видео: Israel Defense Forces, Telegram © Фото: Israel Defense Forces, Telegram

Армия обороны Израиля заявила об атаке ХАМАС на военных во время попытки открыть гуманитарный маршрут Салах ад-Дин для эвакуации мирных жителей сектора Газа на юг. Планировалось, что сегодня маршрут будет открыт с 13:00 до 16:00 для прохода мирных жителей.

В ЦАХАЛ заявили, что представители боевого движения открыли минометный огонь по военным израильской армии, используя также противотанковые ракеты.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло седьмого октября. Все началось с обстрела Израиля с территории сектора Газа. За этим последовали многодневные бомбардировки Израилем территории эксклава, жертвами этих ударов стали тысячи человек, включая женщин и детей.