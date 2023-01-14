В парке «Патриот» состоялся скоростной спуск на коньках

Трасса для подобных соревнований в подмосковном парке «Патриот» одна из самых длинных в мире, ее протяженность 500 метров.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военнослужащие центральных органов Министерства обороны РФ приняли участие в турнире по скоростному спуску на коньках. Соревнования прошли в подмосковном парке «Патриот».

Спортсмены, всего 47 человек, преодолели ледяную трассу с извилистыми поворотами и трамплинами. Бежали плечом к плечу, со средней скоростью 40 километров в час, местами разгоняясь до 80 километров.

Настроение создавали артисты мастерской голоса «Путеводная звезда», а также лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Скоростной спуск в парке «Патриот» – это одна из самых длинных трасс в мире. Ее длина 500 метров. Она открыта круглый год, летом проходят тренировки на роликах.