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АЗС запретят продавать премиальное дизельное топливо, если нет стандартного

Елизавета Кондрикова
18:11 04.11.2023
Многие заправки продают только брендированные дорогие виды дизельного топлива, не оставляя потребителю права выбора.
АЗС запретят продавать премиальное дизельное топливо, если нет стандартного
© Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press
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На АЗС запретят продавать премиальное дизельное топливо, если в продаже нет стандартного, соответствующие поправки поручил подготовить вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом он рассказал в рамках международной выставки-форума «Россия».

«Я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправке продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы у человека был выбор», - сказал вице-премьер.

Он добавил, что в стране наблюдаются высокие цены на дизельное топливо в тех АЗС, где продается только премиальное топливо. Многие заправки торгуют исключительно дорогим брендированным топливом, что создает устойчивые цены на ДТ выше среднего в России, однако у потребителей должен быть выбор между разными видами.

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