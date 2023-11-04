АЗС запретят продавать премиальное дизельное топливо, если нет стандартного

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На АЗС запретят продавать премиальное дизельное топливо, если в продаже нет стандартного, соответствующие поправки поручил подготовить вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом он рассказал в рамках международной выставки-форума «Россия».

«Я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправке продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы у человека был выбор», - сказал вице-премьер.

Он добавил, что в стране наблюдаются высокие цены на дизельное топливо в тех АЗС, где продается только премиальное топливо. Многие заправки торгуют исключительно дорогим брендированным топливом, что создает устойчивые цены на ДТ выше среднего в России, однако у потребителей должен быть выбор между разными видами.