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Путин поговорил с мальчиком, отец которого погиб на Украине

Ян Брацкий
14:58 04.11.2023
Юный курсант Московского кадетского президентского училища рассказал президенту, что мечтает быть похожим на своего погибшего отца.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Владимир Путин на Красной площади поговорил с юным курсантом Московского кадетского президентского училища.

Мальчик рассказал историю своего отца, который погиб 27 февраля 2022 года вскоре после начала специальной военной операции по защите мирного Донбасса.

Сейчас мальчик старается учиться хорошо, чтобы в будущем стать таким, как его отец. Президент обнял ребенка и пообещал поговорить с ним попозже.

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