В стране и мире спецоперация ВС РФ поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Прилуках По данным Минобороны РФ, российские войска нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 118-ти районах. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Вооруженные силы России поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов украинских боевиков в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. В российском оборонном ведомстве также заявили, что российские военнослужащие уничтожили командно-наблюдательный пункт противника в районе Серебрянки ДНР. По данным МО РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесли поражение живой силе и военным объектам неприятеля в 118-ти районах. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика