ВС РФ поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Прилуках
По данным Минобороны РФ, российские войска нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 118-ти районах.
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Вооруженные силы России поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов украинских боевиков в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В российском оборонном ведомстве также заявили, что российские военнослужащие уничтожили командно-наблюдательный пункт противника в районе Серебрянки ДНР.
По данным МО РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесли поражение живой силе и военным объектам неприятеля в 118-ти районах.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.