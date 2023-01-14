Участник ОИ пропустил этап кубка РФ ради чемпионата ЦВО по лыжному спорту в Новосибирске

В соревнованиях принимают участие около 100 лыжников из 15 команд объединений, соединений и воинских частей округа.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Участник Олимпийских игр в Пекине Даниил Серохвостов пропустил этап кубка России по биатлону, чтобы принять участие в лыжной гонке в рамках чемпионата в Новосибирске. Лучшие лыжники ЦВО встретились в биатлонном комплексе в сердце Сибири.

«Сейчас я пропускаю кубок России по биатлону, который проходит в городе Рыбинске и приехал сюда чтобы выступить за 41-ую армию...Сейчас у меня была подготовка, поэтому я на загрузе. Думаю для меня это будет как контрольные старты», - сказал спортсмен.

Почти сотня лыжников из 15 команд объединений, соединений и воинских частей Центрального военного округа. Сегодня минус 15 градусов и ветер.

«Военные бегут в любой мороз! Даже в минус 30. Мы же морозоустойчивые, мы сибиряки, ничего не боимся», - сказал помощник командующего общевойсковым объединением ЦВО, начальник физической подготовки и спорта Иван Кувырзин.

На трассе участникам замерзнуть не грозит. Спринтерская гонка на 1,5 километра свободным стилем - самый динамичный этап состязаний. Трассу сами участники называют сложной, три подъема, а еще непростой спуск. Поэтому тактику приходится постоянно менять.

За каждым участником на финише пристально следят три пары человеческих глаз и одна электронная. Автофиниш позволяет спортсменам не упустить ни одной добытой тяжелым трудом милисекунды.

Эти выходные для спортсменов будут напряженнее будней. Сегодня гонки на 5 и на 10 километров, в воскресенье - смешанная эстафета и подведение итогов. После станет известно, кто представит округ на всероссийском этапе в Санкт-Петербурге.