Forbes: США тайно передали Киеву самую мощную машину для «прорыва» обороны РФ

По предположению журналиста, речь может идти, возможно, о нескольких бронемашинах Assault Breacher.

© Фото: US Army, Global Look Press

США без официального объявления передали ВСУ мощную бронированную машину Assault Breacher. Об этом пишет журналист Forbes Дэвид Экс.

«Соединенные Штаты незаметно передали Украине по крайней мере одну – а возможно, и несколько – своих самых мощных бронемашин», — сообщает Экс в своей статье, передает «360».

Обозреватель сообщил, что Белый дом в своих периодических заявлениях касательно военной помощи Украине отнес машины к категории «оборудования для разминирования». Экс отметил, что полученные машины «засветились» на фотографиях Владимира Зеленского, которые были сделаны в день ракетных войск и артиллерии Украины 3 ноября.

Журналист добавил, что бронемашины созданы на основе танка Abrams, весят 55 тонн и являются одними из наиболее защищенных машин для того, чтобы безопасно взрывать мины, засыпать траншеи и выкапывать противотанковые заграждения. Также отмечается, что две машины такого типа могут выполнять работу шести бульдозеров.