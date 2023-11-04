Forbes: США тайно передали Киеву самую мощную машину для «прорыва» обороны РФ
США без официального объявления передали ВСУ мощную бронированную машину Assault Breacher. Об этом пишет журналист Forbes Дэвид Экс.
«Соединенные Штаты незаметно передали Украине по крайней мере одну – а возможно, и несколько – своих самых мощных бронемашин», — сообщает Экс в своей статье, передает «360».
Обозреватель сообщил, что Белый дом в своих периодических заявлениях касательно военной помощи Украине отнес машины к категории «оборудования для разминирования». Экс отметил, что полученные машины «засветились» на фотографиях Владимира Зеленского, которые были сделаны в день ракетных войск и артиллерии Украины 3 ноября.
Журналист добавил, что бронемашины созданы на основе танка Abrams, весят 55 тонн и являются одними из наиболее защищенных машин для того, чтобы безопасно взрывать мины, засыпать траншеи и выкапывать противотанковые заграждения. Также отмечается, что две машины такого типа могут выполнять работу шести бульдозеров.