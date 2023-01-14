Не дать националистам нарушить связь: в МО РФ рассказали о подвигах российских офицеров

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Старший лейтенант Артур Лесников, командир роты связи
Роте связи под командованием старшего лейтенанта Артура Лесникова необходимо было выполнить боевую задачу по обеспечению всеми видами связи батальонной тактической группы ВС РФ, которая вела ожесточенные бои с вооруженными формированиями украинских националистов.
В результате очередного массированного артиллерийского обстрела со стороны боевиков часть техники связи получила повреждения и была выведена из строя.
Понимая, что потеря связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил на поле боя, Лесников вместе с подчиненными незамедлительно принялся устранять повреждения. Под плотным вражеским огнем военные связисты начали восстанавливать выведенную из строя аппаратуру.
В результате очередного залпа со стороны радикалов старший лейтенант Лесников получил ранение, однако, несмотря на это, продолжил осуществлять руководство действиями своих подчиненных. Благодаря храбрости, отваге и решительности офицера и его подчиненных работоспособность техники связи была оперативно восстановлена.
Самоотдача и высокий уровень боевой подготовки старшего лейтенанта Артура Лесникова не позволили украинским боевикам нарушить управление нашими подразделениями и сорвать эвакуацию раненных. По итогам боестолкновения противник был отброшен на исходные позиции.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, старший лейтенант Артур Лесников награжден медалью Суворова.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.