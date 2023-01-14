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Не дать националистам нарушить связь: в МО РФ рассказали о подвигах российских офицеров

00:35 14.01.2023
Российские военнослужащие эффективно выполняют задачи по устранению украинских националистов и пресечению деятельности вражеских диверсионно-разведывательных групп.
Не дать националистам нарушить связь: в МО РФ рассказали о подвигах российских офицеров
© Фото: Минобороны РФ
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах бойцов Вооруженных сил РФ. Военные проявляют самоотверженность, мастерство и верность долгу, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны РФ

Гвардии старший лейтенант Антон Кузнецов, начальник штаба батальона

Находясь в обороне на стратегически важном рубеже, группа под командированием гвардии старшего лейтенанта Антона Кузнецова выполняла боевую задачу по фортификационному оборудованию позиций подразделений ВС РФ на опасных направлениях вероятного продвижения вооруженных формирований украинских националистов.

Группа Антона Кузнецова оперативно выдвинулась в заданный район и приступила к выполнению поставленных задач. Боевики попытались нарушить планы российских военнослужащих и нанесли артиллерийский удар с применением гаубиц иностранного производства по местоположению военных инженеров Вооруженных сил России.

Несмотря на разрывы снарядов в непосредственной близости от места проведения инженерных работ, российские военные продолжали выполнять поставленную задачу, проявляя самоотверженность, профессионализм и верность долгу. Находясь под обстрелом противника, офицер грамотно распределил силы своего подразделения и в течение короткого времени произвел фортификационное оборудование береговой черты водной преграды, а также на танкоопасных направлениях в районе лесопосадки.

Инженерные сооружения, которые были возведены гвардии старшим лейтенантом Антоном Кузнецовым и его подчиненными, не позволили врагу, предпринявшим попытку наступления, стремительно продвинуться к позициям российских войск. Снизив темп продвижения, радикалы оказались в зоне поражения средств нашей артиллерии и были уничтожены.

© Минобороны РФ

Старший лейтенант Артур Лесников, командир роты связи

Роте связи под командованием старшего лейтенанта Артура Лесникова необходимо было выполнить боевую задачу по обеспечению всеми видами связи батальонной тактической группы ВС РФ, которая вела ожесточенные бои с вооруженными формированиями украинских националистов.

В результате очередного массированного артиллерийского обстрела со стороны боевиков часть техники связи получила повреждения и была выведена из строя.

Понимая, что потеря связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил на поле боя, Лесников вместе с подчиненными незамедлительно принялся устранять повреждения. Под плотным вражеским огнем военные связисты начали восстанавливать выведенную из строя аппаратуру.

В результате очередного залпа со стороны радикалов старший лейтенант Лесников получил ранение, однако, несмотря на это, продолжил осуществлять руководство действиями своих подчиненных. Благодаря храбрости, отваге и решительности офицера и его подчиненных работоспособность техники связи была оперативно восстановлена.

Самоотдача и высокий уровень боевой подготовки старшего лейтенанта Артура Лесникова не позволили украинским боевикам нарушить управление нашими подразделениями и сорвать эвакуацию раненных. По итогам боестолкновения противник был отброшен на исходные позиции.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, старший лейтенант Артур Лесников награжден медалью Суворова.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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