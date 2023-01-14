Не дать националистам нарушить связь: в МО РФ рассказали о подвигах российских офицеров

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Гвардии старший лейтенант Антон Кузнецов, начальник штаба батальона

Находясь в обороне на стратегически важном рубеже, группа под командированием гвардии старшего лейтенанта Антона Кузнецова выполняла боевую задачу по фортификационному оборудованию позиций подразделений ВС РФ на опасных направлениях вероятного продвижения вооруженных формирований украинских националистов.

Группа Антона Кузнецова оперативно выдвинулась в заданный район и приступила к выполнению поставленных задач. Боевики попытались нарушить планы российских военнослужащих и нанесли артиллерийский удар с применением гаубиц иностранного производства по местоположению военных инженеров Вооруженных сил России.

Несмотря на разрывы снарядов в непосредственной близости от места проведения инженерных работ, российские военные продолжали выполнять поставленную задачу, проявляя самоотверженность, профессионализм и верность долгу. Находясь под обстрелом противника, офицер грамотно распределил силы своего подразделения и в течение короткого времени произвел фортификационное оборудование береговой черты водной преграды, а также на танкоопасных направлениях в районе лесопосадки.

Инженерные сооружения, которые были возведены гвардии старшим лейтенантом Антоном Кузнецовым и его подчиненными, не позволили врагу, предпринявшим попытку наступления, стремительно продвинуться к позициям российских войск. Снизив темп продвижения, радикалы оказались в зоне поражения средств нашей артиллерии и были уничтожены.