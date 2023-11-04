В ЛНР десантники провели тренировку по захвату украинского опорного пункта

Занятия на полигоне проходят в условиях, которые максимально приближены к боевым.

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В Луганской Народной Республике военнослужащие Ивановского гвардейского соединения ВДВ отрабатывают захват и удержание опорных пунктов в условиях максимально приближенных к реальным. Занятия проводят опытные инструктора. Программу обучения дополнили с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения. Кадры подготовки в тыловом районе специальной операции показало Министерство обороны Российской Федерации.

По замыслу тренировки, штурмовые подразделения выдвинулись в указанный район на штатной технике. После удара артиллерии они под прикрытием бронегруппы на БМД-2К-АУ совершили резкий рывок к переднему краю условного противника. При сближении враг был поражен ручными осколочными гранатами. Затем десантники ворвались в окопы и уничтожили националистов.

Одним из важнейших элементов подготовки для командиров взводов и рот является управление огнем подразделения в бою. Ежедневные занятия на полигоне проходят в условиях, которые максимально приближены к боевым.

«Друг друга понимаем с полуслова. Даже не разговариваем. Показали и все поняли друг друга. Когда штурмуешь или берешь "опорники", чисто жестами работаешь», - рассказывает стрелок-сапер с позывным «Башкир».

Боевая подготовка штурмовых групп в подразделениях проходит непосредственно перед выполнением поставленных задач. Она способствует сохранению жизни бойцов за счет приобретенных навыков.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.