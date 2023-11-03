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Семью мигрантов выдворят из России из-за инцидента в Нижнем Новгороде

Анна Ушакова
10:19 03.11.2023
МВД сообщает, что, помимо выдворения из России, семье мигрантов назначили штрафы.
Семью мигрантов выдворят из России из-за инцидента в Нижнем Новгороде
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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За нарушение миграционного законодательства из России выдворят семью мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Внимание правоохранительных органов семья привлекла после того, как их сын-подросток избил мальчика. Инцидент произошел в одной из школ Нижнего Новгорода в минувшую субботу.

Сотрудники МВД установили, что глава семейства нарушил правила миграционного учета РФ, а его супруга уклонялась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания. Сейчас семейная пара находится в центре временного содержания иностранных граждан.

Согласно публикации ведомства, помимо выдворения из страны, суд назначил уроженцам ближнего зарубежья наказание в виде штрафов. Трое несовершеннолетних детей, которые также не состояли на миграционном учете, будут депортированы вместе со своими родителями.

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