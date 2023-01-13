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В ДТП погибла чемпионка России по хай-дайвингу

Сергей Лебедев
09:39 13.01.2023
О гибели Лейлы Салямовой сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан.
В ДТП погибла чемпионка России по хай-дайвингу
© Фото: Министерство спорта Республики Татарстан
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В автомобильной аварии в возрасте 23 лет погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова. Об этом сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан.

«Лейла Салямова погибла в автомобильной аварии», - передает РИА Новости заявление ведомства.

Обстоятельства жуткого дорожно-транспортного происшествия не уточняются.

Отметим, Салямова была членом сборной России по хай-дайвингу. В 2021 году она стала чемпионкой страны в данном виде спорта.

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