В ДТП погибла чемпионка России по хай-дайвингу

О гибели Лейлы Салямовой сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан.

© Фото: Министерство спорта Республики Татарстан

В автомобильной аварии в возрасте 23 лет погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова. Об этом сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан.

«Лейла Салямова погибла в автомобильной аварии», - передает РИА Новости заявление ведомства.

Обстоятельства жуткого дорожно-транспортного происшествия не уточняются.

Отметим, Салямова была членом сборной России по хай-дайвингу. В 2021 году она стала чемпионкой страны в данном виде спорта.