В ДТП погибла чемпионка России по хай-дайвингу
О гибели Лейлы Салямовой сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан.
© Фото: Министерство спорта Республики Татарстан
В автомобильной аварии в возрасте 23 лет погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова. Об этом сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан.
«Лейла Салямова погибла в автомобильной аварии», - передает РИА Новости заявление ведомства.
Обстоятельства жуткого дорожно-транспортного происшествия не уточняются.
Отметим, Салямова была членом сборной России по хай-дайвингу. В 2021 году она стала чемпионкой страны в данном виде спорта.