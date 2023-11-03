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Арестован следователь по делу о стрельбе в казанской школе и теракте над Синаем

Максим Крюков
08:51 03.11.2023
Полковника СК РФ Александра Избенко заключили под стражу до 12 декабря по делу о растрате в особо крупном размере.
Арестован следователь по делу о стрельбе в казанской школе и теракте над Синаем
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Заместителя главы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Главного следственного управления СК России Александра Избенко заключили под стражу до 12 декабря по делу о растрате в особо крупном размере. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС.

Суть обвинений в отношении полковника юстиции не раскрывается. Однако в документе указано, что высокопоставленного сотрудника ведомства обвиняют по двум эпизодам преступлений, которые предусмотрены ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ. В соответствии с нормативным актом растратой в особо крупном размере признается сумма более одного миллиона рублей.  Суд также постановил, что в деле пока есть неустановленные следствием соучастники.

В ходе заседания подсудимый заявил, что имеет на иждивении малолетнего ребенка и не намерен скрываться от правоохранительных органов, поэтому попросил суд назначить ему домашний арест или запрет действий. Однако суд принял решение, что Избенко обоснованно обвиняется в инкриминируемом ему деянии, по этой причине может скрыться от следствия или начать угрожать известным ему свидетелям и другим участникам дела.

За свою карьеру Александр Избенко участвовал в расследовании сразу нескольких громких уголовных дел. В их числе - крушение в июне 2011 года самолета Ту-134, который выполнял рейс Москва - Петрозаводск, в результате ЧП погибли 47 человек. Спустя три года полковник вел дело об авиакатастрофе, в результате которой погиб президент компании Total Кристоф де Маржери. В 2015 году следователю поручили разбираться в теракте, который унес жизни 224 человек, над Синайским полуостровом с участием Airbus 321.

Кроме того, он расследовал дело в отношении 19-летнего Ильназа Галявиева, который весной 2021 года устроил массовую стрельбу в гимназии №175 в Казани. Тогда жертвами стали семь учеников, учительница и еще одна женщина. Убийцу приговорили к пожизненному заключению.

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