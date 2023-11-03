В МЧС показали уничтожение снарядов времен войны в бухте Гильзовая

За полгода специалисты достали около 6 тысяч артиллерийских снарядов, минометных мин, ручных гранат, а также взрывателей немецкого и советского производства.

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России

В бухте Гильзовая в Севастополе спасатели завершили сезон работ по разминированию дна от взрывоопасных предметов, поиск и уничтожение которых велся с конца мая, времен Великой Отечественной войны. Кадры работы специалистов опубликовало МЧС России.

Глава ведомства Александр Куренков отметил, что за этот период водолазы достали около 6 тысяч различных ВОП: артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства. Чтобы обнаружить столь внушительный арсенал, сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю совершили более 600 погружений и провели под водой более тысячи часов, обследовав более 3 гектаров морского дна.

Обычно уничтожение боеприпасов происходит на специализированном полигоне. Однако в этот раз одну 50-килограммовую и две 100-килограммовых авиабомбы пиротехники МЧС РФ признали нетранспортабельными и уничтожили прямо на дне. Операция прошла в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности.