Бойцы подразделений ПВО ВДВ получили награды на передовой
Отличившиеся в ходе спецоперации бойцы подразделений противовоздушной обороны Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения получили боевые государственные награды. Кадры награждения военнослужащих на передовой опубликовало Минобороны России.
Награды гвардейцам-десантникам вручил командир зенитного ракетного полка. За успешное отражение атак и уничтожение большого количества пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов противника бойцы ПВО ВДВ получили медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова и Жукова, а также именные командирские часы от командира полка.
«Наиболее подготовленные и способные экипажи, на их счету более 68 пораженных целей», - рассказал начальник штаба гвардейского зенитного ракетного полка с позывным «Варяг».
Командир полка поблагодарил каждого из награжденных за службу и пожелал дальше так же уверенно исполнять свой воинский долг. После этого военнослужащие вернулись на свои позиции.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.