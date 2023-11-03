Бойцы подразделений ПВО ВДВ получили награды на передовой

Гвардейцам-десантникам вручили медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова и Жукова, а также именные командирские часы от командира полка.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Отличившиеся в ходе спецоперации бойцы подразделений противовоздушной обороны Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения получили боевые государственные награды. Кадры награждения военнослужащих на передовой опубликовало Минобороны России.

Награды гвардейцам-десантникам вручил командир зенитного ракетного полка. За успешное отражение атак и уничтожение большого количества пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов противника бойцы ПВО ВДВ получили медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова и Жукова, а также именные командирские часы от командира полка.

«Наиболее подготовленные и способные экипажи, на их счету более 68 пораженных целей», - рассказал начальник штаба гвардейского зенитного ракетного полка с позывным «Варяг».

Командир полка поблагодарил каждого из награжденных за службу и пожелал дальше так же уверенно исполнять свой воинский долг. После этого военнослужащие вернулись на свои позиции.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.