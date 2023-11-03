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Прямая наводка и огонь с «закрытки»: как в тылу СВО тренируются экипажи Т-90

Валентин Гвоздев
05:10 03.11.2023
Как и в реальном бою, танкисты ограничены во времени. Т-90 - чуть ли не самая желанная цель боевиков киевского режима.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Выстрел 125-миллиметровой пушки сотрясает землю вокруг танка в радиусе десятка метров. На одном из полигонов в зоне СВО мастерство ведения огня оттачивают экипажи Т-90 «Прорыв» Центрального военного округа.

Стрельба с закрытых позиций из экзотики превратилась в обязательный элемент боевой подготовки танковых экипажей. В реалиях современного боя танки нередко используются в качестве артиллерийских орудий.

На тренировках все как в реальной обстановке. Танк выдвигается на позицию, наносит удар и ожидает корректировки с воздуха. Точность огня зависит от умения экипажа самостоятельно производить все расчеты и навыков взаимодействия с корректировщиком. Цель хоть и не видно в прицельное устройство, все же она постоянно находится под наблюдением. Эффективность такой методики уже не раз доказана в бою.

«Экипаж остается цел и невредим. Прямой наводкой стреляют до 5 км. А с “закрытки” мы можем стрелять до 12 км. Машина вообще неприхотливая, шикарная машина. На “гражданке” я на такой бы не покатался», - говорит командир танка Т-90 с позывным «Немец».

Как и в реальном бою, танкисты ограничены во времени. Т-90 - чуть ли не самая желанная цель боевиков киевского режима. Несмотря на то что Т-90 - самый защищенный танк на вооружении нашей армии благодаря комплексу динамической защиты третьего поколения «Реликт» и бронекапсуле, надежно защищающей танкистов от контузии, есть вполне конкретные сроки, в которые рекомендуется покинуть позицию после стрельбы.

© ТРК «Звезда»

На одной огневой позиции танк находится лишь несколько минут. После 3-4 выстрелов боевая машина меняет позицию, и этот элемент экипажи тоже оттачивают на полигоне до автоматизма.

Отрабатывается и танковая карусель. Едва одна машина завершает отработку огневой задачи, ее место тут же занимает другая, а первый экипаж откатывается на исходную для пополнения боекомплекта. Так достигается эффект непрерывного огневого воздействия на противника. Стрельба ведется в движении. Это требует не только мастерства от наводчика, но и слаженности всего экипажа.

«У нас у каждого экипажа есть боевой опыт. Мы сейчас подкрепляем свои знания, чтобы все происходило на автоматизме. Наша задача - сплотить экипаж, чтобы они понимали друг друга не только на словах, по связи, а по взгляду», - говорит командир танкового взвода с позывным «Мирный».

Реальный боевой опыт инструкторов и обучаемых позволяет готовить по-настоящему высококлассных специалистов. На нагрузки, как и на строгость командиров, никто не жалуется, доверяя суворовскому принципу: «Тяжело в учении, легко в бою».

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