Прямая наводка и огонь с «закрытки»: как в тылу СВО тренируются экипажи Т-90

Как и в реальном бою, танкисты ограничены во времени. Т-90 - чуть ли не самая желанная цель боевиков киевского режима.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Выстрел 125-миллиметровой пушки сотрясает землю вокруг танка в радиусе десятка метров. На одном из полигонов в зоне СВО мастерство ведения огня оттачивают экипажи Т-90 «Прорыв» Центрального военного округа.

Стрельба с закрытых позиций из экзотики превратилась в обязательный элемент боевой подготовки танковых экипажей. В реалиях современного боя танки нередко используются в качестве артиллерийских орудий.

На тренировках все как в реальной обстановке. Танк выдвигается на позицию, наносит удар и ожидает корректировки с воздуха. Точность огня зависит от умения экипажа самостоятельно производить все расчеты и навыков взаимодействия с корректировщиком. Цель хоть и не видно в прицельное устройство, все же она постоянно находится под наблюдением. Эффективность такой методики уже не раз доказана в бою.

«Экипаж остается цел и невредим. Прямой наводкой стреляют до 5 км. А с “закрытки” мы можем стрелять до 12 км. Машина вообще неприхотливая, шикарная машина. На “гражданке” я на такой бы не покатался», - говорит командир танка Т-90 с позывным «Немец».

Как и в реальном бою, танкисты ограничены во времени. Т-90 - чуть ли не самая желанная цель боевиков киевского режима. Несмотря на то что Т-90 - самый защищенный танк на вооружении нашей армии благодаря комплексу динамической защиты третьего поколения «Реликт» и бронекапсуле, надежно защищающей танкистов от контузии, есть вполне конкретные сроки, в которые рекомендуется покинуть позицию после стрельбы.