Трамп: все перестали говорить про Украину из-за того, что дела там идут плохо

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Все перестали говорить про Украину из-за того, что дела там идут плохо. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Техас.

«Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, что и об Украине уже мало говорят, потому что дела идут не очень хорошо», - цитирует ТАСС слова Дональда Трампа.

Ранее экс-президент США уже неоднократно заявлял о намерении содействовать завершению украинского конфликта, если в следующем году победит на выборах главы государства.

Дональд Трамп обещал «в ту же ночь» позвонить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в случае избрания президентом США и договориться со всеми сторонами.