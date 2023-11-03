Трамп: все перестали говорить про Украину из-за того, что дела там идут плохо
Экс-президент США обещает в случае переизбрания урегулировать конфликт.
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Все перестали говорить про Украину из-за того, что дела там идут плохо. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Техас.
«Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, что и об Украине уже мало говорят, потому что дела идут не очень хорошо», - цитирует ТАСС слова Дональда Трампа.
Ранее экс-президент США уже неоднократно заявлял о намерении содействовать завершению украинского конфликта, если в следующем году победит на выборах главы государства.
Дональд Трамп обещал «в ту же ночь» позвонить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в случае избрания президентом США и договориться со всеми сторонами.