Пост главы ВМС США впервые в истории заняла женщина

Адмирал Лиза Франкетти стала также первой женщиной в США, которая вошла в состав Объединенного комитета начальников штабов.

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Американский сенат утвердил адмирала Лизу Франкетти на пост главы Военно-морских сил. Это первая женщина на этом посту и первая женщина в США, которая вошла в состав Объединенного комитета начальников штабов.

Назначение Франкетти приветствовал в своем заявлении министр обороны США Ллойд Остин.

Франкетти имеет степень бакалавра наук в области журналистики и магистра в сфере менеджмента. Она также училась в Военно-морском колледже и стала второй в истории женщиной, дослужившейся до ранга четырехзвездного адмирала ВМС США.

Ее личные награды включают медаль «За выдающиеся заслуги», медаль «За выдающиеся заслуги в обороне» (две награды), Почетный легион (пять наград) и другие.