Минюст России внес в список иностранных агентов троих журналистов
Также в реестр попали политолог и блогер.
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Министерство юстиции Российской Федерации внесло в список иностранных агентов журналистов Дмитрия Еловского*, Дмитрия Губина* и Андрея Солдатова*. Они распространяли недостоверную информацию.
Также в реестр включили политолога Марию Снеговую* и блогера Кирилла Качура*. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что все указанные лица на данный момент проживают за пределами Российской Федерации
*- физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.