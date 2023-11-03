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Минюст России внес в список иностранных агентов троих журналистов

Сергей Лебедев
23:32 03.11.2023
Также в реестр попали политолог и блогер.
Минюст России внес в список иностранных агентов троих журналистов
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Министерство юстиции Российской Федерации внесло в список иностранных агентов журналистов Дмитрия Еловского*, Дмитрия Губина* и Андрея Солдатова*. Они распространяли недостоверную информацию.

Также в реестр включили политолога Марию Снеговую* и блогера Кирилла Качура*. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что все указанные лица на данный момент проживают за пределами Российской Федерации

*- физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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