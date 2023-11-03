РВИО: глава концерна IKEA создал нацистскую партию в Швеции в годы войны

Вирус русофобии в годы войны поразил не только крупные корпорации, но и отдельных граждан, многие из которых получили всемирную известность, отметил научный директор РВИО Михаил Мягков.

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Шведское общество в период Второй мировой войны было заражено вирусом неонацизма и русофобии. Об этом «Звезде» рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков. В пример он привел политику всемирно известного теперь мебельного концерна IKEA и ее руководителя в те годы.

«Ее основатель и руководитель Ингвар Кампрад основал Новошведское движение – нацистскую партию и вербовал в нее своих членов, которые поддерживали гитлеровскую Германию», - отметил Мягков.

Вопиющим примером русофобии Мягков назвал дневник популярной детской писательницы Астрид Линдгрен. Во время войны она вела записи, в которых поддерживала солдат вермахта и сочувствовала им.

«Она в нем откровенно писала, что если выбирать между русскими и немцами, то она выберет немцев. Она писала, что не хочет, чтобы большевики пришли в Швецию. Она плакалась о бедных германский солдатах, которые были под Сталинградом, которые находились в земляных норах и в которых целились русские варвары», - добавил Мягков.

При этом, отметил научный директор РВИО, Линдгрен ни одним словом не обмолвилась о страданиях блокадного Ленинграда и его мирных жителей, которые умирали с голоду. Ее не интересовала жизнь русских, писательницу беспокоили гитлеровцы, пришедшие их убивать, констатировал Мягков.