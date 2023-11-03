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Финальные испытания ракеты-носителя «Ангара-А5» прошли на космодроме Восточный

Иван Жарков
21:20 03.11.2023
Запустить «Ангару» планируют в декабре этого года.
Финальные испытания ракеты-носителя «Ангара-А5» прошли на космодроме Восточный
© Фото: Rosatomvia, Globallookpress.com
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Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» проходит финальные испытания перед первым пуском с Восточного, об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Центр Хруничева в рамках создания космического ракетного комплекса "Амур" на космодроме Восточный приступил к финальным испытаниям ракеты "Ангара-А5" первого пуска», - рассказала  пресс-служба корпорации.

Работы по созданию стартового комплекса для «Ангара-А5» на космодроме Восточный будут  завершены в срок, об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным 19 января этого года.

Первый пуск ракеты-носителя  в рамках летных испытаний с космодрома Восточный планируют осуществить в декабре 2023 года. По результатам электроиспытаний «Ангара» специалисты оценят работу ее систем и завершат изготовление ракеты. После этого ракету можно будет считать готовой к первому пуску, она отправится к месту старта.

Самую большую ракету семейства «Ангара» планируют запустить с Восточного после 2025 года. «Ангара-А5В» способна поднять на низкую орбиту 37 тонн груза.

Семейство новых российских ракет  модульного типа «Ангара» с кислородно-керосиновыми двигателями включает в себя ракеты-носители  с грузоподъемностью от 3,5 до 38 тонн. Различные варианты «Ангары» собираются из разного количества универсальных ракетных модулей. Количество модулей в первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя.

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