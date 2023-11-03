Армия Замминистра обороны Николай Панков вручил награды в Военном университете В этом году одному из старейших военно-учебных заведений страны исполняется 104 года. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим и преподавателям Военного университета имени князя Александра Невского. Он отметил мужество и героизм выпускников университета, проявленные в ходе спецоперации. «Выпускники университета показывают высокую профессиональную подготовку, проявляют патриотизм, боевую и психологическую устойчивость. Все они востребованы в войсках. Это оценка не только руководства Министерства обороны РФ, но и непосредственных командиров и начальников, что особенно важно», - сказал Панков. Военный университет - одно из старейших военно-учебных заведений страны, размещается в Москве. В этом году учебное заведение отмечает 104-ю годовщину со дня своего основания. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика