Пассажир летевшего в Надым Ми-8 снял пожар в вертолете изнутри

Посадка прошла штатно, никто не пострадал, сообщили в СК.

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Пассажир Ми-8 снял на видео тушение пожара прямо на борту воздушного судна, направлявшегося в город Надым на Ямале.

Все произошло утром 31 октября. Борт совершил посадку после того, как произошло возгорание. По данным СК, в 11.50 по московскому времени сработали пожарные датчики.

Как утверждается, в вертолете находились три члена экипажа и семь пассажиров. Никто не пострадал. Причем, несмотря на ЧП, посадку удалось провести в штатном режиме.