Минфин: объем ФНБ сократился на 107 миллиардов рублей за месяц

В начале ноября этого года объем ФНБ составил 9,0% ВВП. За истекший месяц фонд сократился 107,106 миллиарда рублей, сообщил Минфин РФ.

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в начале ноября составил 13 триллионов 541,2 миллиарда рублей, это 9% ВВП на 2023 год. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

«По состоянию на 1 ноября 2023 года объем ФНБ составил 13 541 231,5 триллиона рублей, или 9,0% ВВП, прогнозируемого на 2023 год... что эквивалентно 145 224,4 миллиона долларов», - говорится на сайте в материалах ведомства.

Месяц назад ФНБ равнялся 13 триллионам 648,3 миллиарда рублей, за октябрь объем фонда уменьшился на 107 миллиардов.

Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) 1 ноября составил эквивалент 6,938 триллиона рублей (4,6% ВВП в 2023 году). Объем рублей в структуре ФНБ на счетах Центробанка уменьшился на треть и сейчас составляет 261,8 миллиона. Объем евро сократился до 3,67 миллиарда. Вложения в золоте и юанях остались прежними - 508,2 тонны и 279,7 миллиарда соответственно.

Специалисты говорят, что рост ФНБ в долларовом выражении происходит за счет укрепления курса рубля в октябре. Но отдельная оценка активов в иностранной валюте показывает, что сокращение объема фонда продолжается.

Ранее аудиторы Счетной палаты говорили о риске ненаполнения ФНБ за счет дополнительных доходов от экспорта нефти и газа в следующем году.

В конце сентября этого года глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании правительства заявил, что к концу 2024 года объем ФНБ составит 6,7 триллиона рублей.