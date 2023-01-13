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Заслуженные артисты России выступили с концертом перед участниками спецоперации

17:21 13.01.2023
Акция «Лучшим воинам Мира» проводится для поддержки раненых военнослужащих. Их навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В подмосковном санатории Минобороны прошел концерт для участников спецоперации на Украине. В санатории «Звенигородский» наши военнослужащие проходят реабилитацию после участия в боевых действиях.

Перед участниками СВО выступили заслуженный артист России Александр Топчий, исполнитель военной песни Михаил Калинкин, солисты Ансамбля ВДВ Анна Ольхова, Кирилл Комаров и Роман Бузылев, солист группы «Белый орел» Леонид Лютвинский, солист группы «Русский характер» Юрий Кононов, финалистка музыкального проекта «Народный артист №1 в России» Анастасия Карасева. Также в мероприятии приняли участие Герои России Алексей Романов, Илья Козлов, Вячеслав Бочаров и Герой СССР Валерий Бурков.

Выступление прошло в рамках акции «Лучшим воинам Мира», которая проводится для поддержки раненых военнослужащих.

Ранее народный артист РФ Александр Розенбаум спел для проходящих лечение участников спецоперации. Также в Челябинской области перед военнослужащими выступила группа «Хор Турецкого». Прозвучали как классические и народные композиции, так и авторские сочинения. Музыканты пожелали бойцам вернуться домой с победой, целыми и невредимыми. Судя по реакции зала, концерт прошел удачно, многие слушатели подпевали исполнителям.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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