Вице-адмирал Валерий Исак умер на 75-м году жизни

С 2000 по 2005 год Валерий Исак был начальником Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ.

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В возрасте 74 лет ушел из жизни экс-начальник ГУГИ Минобороны России вице-адмирал Валерий Исак. Трагическую новость подтвердили в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников.

«Я ничего, кроме того, что могу подтвердить - да, он умер», - сообщил РИА Новости председатель клуба, капитан 1-го ранга Игорь Курдин.

Известно, что Валерий Исак скончался в ночь на 3 ноября у себя дома. Причины смерти не называются.

Вице-адмирал Исак родился 25 января 1949 года в Баку. В 1971 году он окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова. В 2000 году получил звание вице-адмирала. В том же году Исак возглавил Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ. Валерий Исак является кавалером множества государственных наград.