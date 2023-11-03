Сальдо: женщина погибла в Чаплинке при обстреле ракетами США здания соцфонда

Еще два мирных жителя сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

© Фото: SALDO_VGA, Telegram

ВСУ обстреляли здание социального фонда и службы занятости в Чаплинке Херсонской области, погибла женщина. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо, передает «360».

Он подчеркнул, что боевики наносили удары шестью американскими ракетами. Четыре из них были сбиты средствами противовоздушной обороны, две попали в мирный объект.

Жертвой обстрела стала женщина, еще два мирных жителя сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале фото разрушенного здания. Сейчас сотрудники экстренных служб разбирают завалы, под которыми могут быть люди.

Глава области заявил, что украинские националисты обстреляли здание во время рабочего дня, когда в учреждении были только работники и посетители, в основном женщины.