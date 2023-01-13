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Путин поручил представить предложения по демобилизации врачей

Андрей Аркадьев
15:24 13.01.2023
Речь идет о врачах-ортопедах, протезистах и врачах других специальностей.
Путин поручил представить предложения по демобилизации врачей
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и Минздраву проработать вопросы демобилизации врачей. Список поручений главы Российского государства опубликован на официальном сайте Кремля.

Речь идет об освобождении от воинской обязанности протезистов, ортопедов и врачей других специальностей, которые были ранее мобилизованы. Соответствующая работа будет проводиться в сотрудничестве с властями регионов, недавно вошедших в состав Российской Федерации.

Ответственными за исполнение поручения назначены министр обороны Сергей Шойгу, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также главы новых субъектов.

Напомним, утром 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. 27 сентября власти Донецкой и Луганской республик, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав РФ новых территорий. Подписи под документами поставили Путин и главы субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

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