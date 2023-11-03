Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Белгородской области
Дежурные средства ПВО обезвредили летательный аппарат 2 ноября около 23.45 по московскому времени.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Дежурные средства ПВО сорвали попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с помощью беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.
Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области 2 ноября около 23.45 по московскому времени.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. 1 ноября боевики обстреляли город Шебекино. При этом пострадал один человек и был поврежден один из корпусов промышленного предприятия, куда упала часть снарядов.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.