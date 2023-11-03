Армия Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Белгородской области Дежурные средства ПВО обезвредили летательный аппарат 2 ноября около 23.45 по московскому времени. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Дежурные средства ПВО сорвали попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с помощью беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России. Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области 2 ноября около 23.45 по московскому времени. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. 1 ноября боевики обстреляли город Шебекино. При этом пострадал один человек и был поврежден один из корпусов промышленного предприятия, куда упала часть снарядов. Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика