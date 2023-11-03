Житель Омска задушил своих бабушек и на их деньги купил подарки девушке

В ходе допроса молодой человек заявил, что ему стыдно.

© Видео: omsk_police, Telegram © Фото: omsk_police, Telegram

В Омске 23-летний молодой человек совершил двойное убийство - он расправился со своими бабушкой и пробабушкой, сообщает в своем Telegram-канале местная полиция. Кроме того, было опубликовано оперативное видео с задержанием и допросом фигуранта.

Как утверждается, тела двух пенсионерок, 87 и 66 лет, обнаружила их родственница в доме. Тело первой лежало на диване в пристройке, второе было найдено в комнате убитой.

Полиция определила, что их внук причастен к преступлению. По информации оперативников, 25 октября подозреваемый задушил своих бабушек и забрал их пенсионные накопления на сумму 500 тысяч рублей.

«Часть похищенных денег молодой человек потратил на одежду, ювелирные украшения для сожительницы, бытовую технику», - рассказали в полиции.

В ходе допроса молодой человек не стал раскаиваться в совершенном преступлении, однако заявил, что ему стыдно. Возбуждено уголовное дело.