Секретарь СНБО допустил блокировку Telegram на Украине

На Украине могут запретить мессенджер после получения запроса от органов безопасности страны, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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На территории Украины могут заблокировать мессенджер Telegram. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, отметив, что подобное возможно только после получения соответствующего запроса от органов безопасности страны.

«Скажу так: если к нам поступят документы соответствующих служб, которые имеют на это право, поверьте, за нами не заржавеет... У меня даже такого приложения нет ни в одном моем устройстве», - передает его слова портал «Лига.нет».

Он добавил, что Telegram является очень уязвимым приложением. По его мнению, через данный мессенджер «в 99% случаев и "сидят" в вашем телефоне».

Данилов также заявил, что Telegram используют «агенты влияния, продвигающие соответствующие нарративы по заказу заинтересованных лиц». При этом секретарь СНБО не дал ответа на вопрос о том, намерены ли власти Украины запретить приложение. По его словам, многие люди инвестировали в его развитие.