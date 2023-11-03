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Снаряд неустановленного образца попал на территорию Шебекино

Анна Ушакова
14:22 03.11.2023
Согласно предварительной информации, есть трое пострадавших.
Снаряд неустановленного образца попал на территорию Шебекино
© Фото: vvgladkov, Telegram
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Под обстрел украинских боевиков попал город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, есть трое пострадавших. Двое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей. На данный момент пострадавших доставляют в больницу.

Повреждения зафиксировали в одном из технических помещений. Сейчас территорию обследуют оперативные и аварийные службы.

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