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В Новосибирске наладили производство легендарного Ан-2 с новыми комплектующими

Надежда Котормус
14:05 03.11.2023
Авиаторы готовы производить в России не только необходимые комплектующие, но со временем и сам корпус самолета.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Первая партия легендарных самолетов Ан-2 с новыми двигателями отправилась к заказчику. Вторую жизнь «кукурузникам» подарили в Новосибирске - там наладили серийный выпуск современной модификации. Судьбу амбициозного проекта решило личное поручение президента России, но авиаторы уже смотрят в будущее.

Отвезти полторы тонны груза за тысячу километров без пересадки, используя при этом не бензин, а более доступный авиационный керосин, и это при сохранении всех преимуществ своего предшественника - советского многоцелевого биплана Ан-2.

Легендарная «Аннушка» в небе уже больше 70 лет - долгожитель по меркам авиации. Самолет создавали как рабочую лошадку, крылатый аналог грузовика-полуторки. Восемнадцать тысяч экземпляров разлетелись по трем десяткам стран. «Везделет» служил верой и правдой аграриям, медикам, пожарным и исследователям. На новый виток конкурентной борьбы в своем классе удалось выйти с помощью новосибирских авиаторов, которые уже стояли у истоков Ан-2. Научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина создал и в 2011 году презентовал модификацию ТВС-2МС.

Сердце модификации - одновальный турбовинтовой двигатель. Именно он подарил самолету расширенные характеристики - высоту, дальность полета, а главное, комфорт. Старый фюзеляж Ан-2 в основе, характеристики выше предшественника на порядок.

Но, несмотря на очевидные преимущества, путь к серийному производству быстрым не был. Судьбу решило личное поручение главы государства. Аттестат о летной годности открыл перспективы эксплуатировать машину в коммерческих перевозках, в том числе и для нужд региональной авиации. Часть первой крупной партии с территории новосибирского предприятия на днях улетела в Томск.

«Поднимая вопрос о восстановлении планеров Ан-2, мы, проведя анализ летающих самолетов, летающего парка, поняли, что потенциал для нашей работы для модификации - это еще порядка 10-15 лет», - рассказал генеральный директор авиастроительной компании Алексей Крюков.

Новый вызов для авиаторов - разработать российский аналог двигателя. Начать планируют с реверс-инжиниринга - изучить и сделать мотор без прямого копирования. В соседнем цехе работа уже идет над еще одной модификацией, в которую войдет совершенно иная приборная панель с новейшей авионикой. Ан-2-110 будет иметь уже новый комплекс бортового оборудования отечественного производства. Производить в России готовы не только необходимые комплектующие, но со временем и сам корпус машины.

В очереди на новые партии стоят покупатели не только из соседних регионов, но и других стран. Подписать контракт готовы Индия, Индонезия, Венесуэла. Клиентов было бы больше, если бы не бюрократический нюанс - у модификации нет международного сертификата. Сейчас этот вопрос прорабатывает Федеральное агентство воздушного транспорта.

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