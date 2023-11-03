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Солнце «выстрелило» плазмой в Землю на Хэллоуин

Анна Назайкина
13:44 03.11.2023
Утверждается, что образовавшееся плазменное ущелье более чем в семь раз длиннее Земли.
© Видео: RyanJFrench, X © Фото: RyanJFrench, X
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Солнце «выстрелило» плазмой в Землю на Хэллоуин. Момент мощного выброса попал на камеру Национальной солнечной обсерватории в Колорадо.

После вырвавшегося массивного шлейфа на некоторое время на поверхности светила образовался огромный «огненный каньон», который по длине в семь раз превышает Землю, пишет Live Science.

Такой шлейф ученые называют солнечным протуберанцем. Было добавлено, что после того, как огненная петля выросла в южном полушарии Солнца и стала нестабильной, ее оторвало и отбросило в космос, «как лопнувшую резинку».

Как утверждается, плазменные шлейфы такого размера способны вызывать геомагнитные бури и яркие полярные сияния на нашей планете.

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