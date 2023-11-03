Interia: Европа теряет 600 млрд евро из-за депрессии и тревоги граждан

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Страны Европы и Великобритании теряют более €600 млрд в год из-за ухудшения психического здоровья граждан. Об этом сообщает портал Interia, ссылаясь на аналитический центр Польского института экономики.

Согласно сведениям портала, убытки превышают более 4,2% европейского ВВП. Более трети этих затрат связано со снижением уровня занятости и производительности труда.

Сообщается, что, по данным опроса Eurobarometer, 62% человек заявили, что на моральное состояние европейских граждан по большей мере влияют последствия COVID-19 и конфликт на Украине.

Как подчеркивает портал, ментальные заболевания стали вызовом не только для экономики ЕС, но и для всего мирового хозяйства, ведь, согласно прогнозам Всемирного экономического форума, к 2030 году затраты на восстановление психического здоровья могут составлять половину от мировых расходов на борьбу со всеми неинфекционными заболеваниями.

В свою очередь, эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что деньги, вложенные в лечение депрессии, возвращаются в четырехкратном размере из-за повышения трудоспособности граждан.