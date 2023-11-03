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СК РФ разыскивает экс-премьера Украины Яценюка по заочному обвинению

Анна Назайкина
11:15 03.11.2023
Украинский политик, по данным следствия, участвовал в принятии преступного решения о проведении операции на юго-востоке Украины.
СК РФ разыскивает экс-премьера Украины Яценюка по заочному обвинению
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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СК заочно предъявил обвинение бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета.

Как сообщается, глава ведомства Александр Бастрыкин провел совещание в Луганске. Оно посвящено расследованию преступлений Киева.

Кроме Яценюка, обвинение также предъявили исполнявшему обязанности главы администрации украинского президента Сергею Пашинскому и исполнявшему обязанности главы МИД Андрею Дещице, сообщает Life.

Утверждается, что эти лица были одними из тех, кто ответственен за решение о проведении «антитеррористической операции» в юго-восточной части Украины.

По данным СК, жертвами и пострадавшими в результате событий в 2014-2016 годах стали 1 382 человека, в их числе 44 ребенка. Сейчас следствие занимается розыском фигурантов.

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