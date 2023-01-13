Одни из главных целей ДРГ противника: кадры работы военных связистов в зоне СВО

Действуя в составе оперативных групп, связисты первыми выдвигаются в новые районы базирования, чтобы организовать работу каналов передачи данных и системы управления подразделениями.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы подразделений войск связи Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Военные связисты в ходе спецоперации сопровождают боевые подразделения по всей линии боевого соприкосновения. Действуя в составе оперативных групп, они первыми выдвигаются в новые районы базирования, чтобы организовать работу каналов передачи данных и системы управления подразделениями. Такие системы являются одними из самых приоритетных целей для артиллерии и диверсионно-разведывательных групп украинских националистов.

«Машина способна связываться как со старыми, так и с новыми связными машинами. Роль данной станции заключается в обеспечении и организации связи между управлением и войсками, а также отдельными подразделениями. Каждый раз после смены места я обязательно должен замаскировать машину, чтобы обезопасить автомобиль, второе - это организовать связь и третье - спасти технику и жизни», - рассказал начальник аппаратной с позывным «Нева».

А начальник радиорелейной станции с позывным «Немец» отметил надежность связной машины, а также маневренность и проходимость автомобиля.

Ранее «Звезда» рассказала, как проходит боевое слаживание связистов на полигоне в Белоруссии. Подобно импульсам в человеческом организме сигналы и радиоволны обеспечивают мгновенную передачу информации внутри армейских подразделений, что напрямую сказывается на их живучести и значительно повышает шансы на победу в каждом бою.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.