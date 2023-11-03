Москвичам посоветовали пользоваться метро и автобусами вечером перед 4 ноября

Столичные власти предупредили о пробках на дорогах перед Днем народного единства.

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Московским водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт для вечерних поездок в преддверии Дня народного единства. Об этом сообщил столичный Дептранс.

«Для поездок в вечернее время рекомендуем вам пользоваться городским транспортом», - говорится в Telegram-канале департамента.

Как утверждается, 3 ноября движение в городе будет более интенсивным. Машин на дорогах будет больше - приблизительно на 20-30 тысяч автомобилей по сравнению с прошлой пятницей.

«Прогнозируем, что скорость движения будет медленнее на МКАД и ТТК, а также на магистралях на выезде из города», - добавили в Дептрансе.

Речь идет о Липецкой улице, Варшавском, Ярославском и Щелковском шоссе, а также о шоссе Энтузиастов.

Тем жителям столицы, которые планируют покинуть город, порекомендовали сделать это до трех часов дня или после восьми часов вечера.