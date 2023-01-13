За попытку сбыть медали «За оборону Ленинграда» и другие задержан житель Москвы

По словам задержанного, госнаграды, изъятые правоохранителями, были найдены им на улице.

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Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который пытался сбыть госнаграды СССР в один из пунктов скупки антиквариата на Арбате. Об этом сообщает «МВД МЕДИА». Согласно публикации, заявление поступило от очевидцев.

Сорокачетырехлетний москвич хотел выручить деньги с продажи нескольких медалей, среди которых - «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В память 800-летия Москвы» и юбилейная «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

По словам задержанного, госнаграды, изъятые правоохранителями, были найдены им на улице.

Экспертиза уже подтвердила, что все медали являются подлинными. За попытку сбыта в отношении москвича завели уголовное дело по соответствующей статье и избрали меру пресечения. Ею стала подписка о невыезде.

Ранее сотрудники МВД России задержали 42-летнего жителя Подмосковья, который пытался продать украденные госнаграды Героев Советского Союза артиллериста Ивана Рыжкова и летчика-штурмовика Василия Андрианова. Всего правоохранители изъяли у злоумышленника более 50 орденов и медалей.