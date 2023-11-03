Боевые корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Мьянмы

Накануне отряд кораблей преодолел Андаманское море, где отработал поставленные задачи в ходе дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Два больших противолодочных корабля (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) - «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» - прибыли в порт Тилава в Мьянме. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Сейчас отряд ТОФ совершает дальний поход в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Состоится церемония открытия первых совместных военно-морских учений флотов России и Мьянмы, запланированы взаимные посещения кораблей.

Моряки отправятся на экскурсии, познакомятся с достопримечательностями города, поучаствуют в спортивных соревнованиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.