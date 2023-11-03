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Верзилову* заочно дали 8,5 года колонии общего режима по делу о фейках о ВС РФ

Максим Крюков
10:46 03.11.2023
Басманный суд Москвы заочно приговорил медиаменеджера Петра Верзилова* к 8,5 года колонии общего режима.
Верзилову* заочно дали 8,5 года колонии общего режима по делу о фейках о ВС РФ
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* (признан иноагентом) заочно приговорили к 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

«Признать Верзилова Петра Юрьевича виновным и назначить ему восемь лет шесть месяцев колонии общего режима», - передает решение суда РИА Новости.

В качестве дополнительного наказания основателю и бывшему издателю интернет-СМИ «Медиазона»** (признано иноагентом) сроком на четыре года запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Сторона обвинения запрашивала для медиаменеджера наказание в виде девяти лет колонии. Адвокат Верзилова* настаивал на оправдании подсудимого. Он утверждал, что представленные прокурором доказательства не подтверждают вины его подопечного. Поскольку Верзилов* скрывается за границей, его заочно арестовали за фейки о Российской армии 27 марта 2023 года.

* Петр Верзилов - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** «Медиазона» - средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.

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