The Guardian: Джонсон в четвертый раз планирует поехать на Украину

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Бывший британский премьер Борис Джонсон в ближайшие месяцы намерен посетить Украину для встречи с Владимиром Зеленским. Таким образом он хочет продемонстрировать свою поддержку. Об этом пишет газета The Guardian.

В окружении главы кабмина опасаются, что поездка Джонсона может подорвать авторитет Риши Сунака. Также неосторожными действиями он может поставить под угрозу отношения премьер-министра с Зеленским.

Планирующаяся поездка на Украину должна стать уже четвертой для бывшего премьер-министра Великобритании. Впервые Борис Джонсон побывал там в апреле, потом в июне и августе прошлого года.

В ходе последнего визита в Киев он сообщил о предоставлении пакета помощи на сумму 54 млн фунтов. В нем содержалось 200 беспилотных летательных аппаратов и боеприпасы.