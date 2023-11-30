FT: «друзья» Зеленского могут стать новыми украинскими олигархами

Активисты и борцы с коррупцией на Украине обратили внимание на деятельность никому не подотчетной группы советников и помощников Владимира Зеленского.

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Украинские борцы с коррупцией и политические активисты обеспокоены деятельностью команды советников Владимира Зеленского, которые могут превратиться в «новых олигархов», пишет газета Financial Times.

«Причиной для беспокойства борцов с коррупцией на Украине становятся широкие полномочия, которыми обладает никому не подотчетная команда советников вокруг Зеленского», - пишет газета.

Политические активисты обращают внимание на различные схемы хищения средств и широкие возможности для коррупции на Украине. Кроме того, не существует никаких ограничений на доход вне политической деятельности, что развязывает руки многим депутатам Верховной рады. Беспокойство борцов с коррупцией вызывает и Служба безопасности Украины. Подотчетная Зеленскому и обладающая широкими полномочиями СБУ ведет следствие против неугодных бизнесменов и олигархов.

Между тем борьба с коррупцией входит в число обязательных требований для вступления Украины в Европейский союз.