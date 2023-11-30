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Назарбаев признал, что у него есть вторая жена и еще два сына

Елизавета Кондрикова
08:40 30.11.2023
Со второй женой экс-лидер Казахстана познакомился в начале 2000-х годов, ранее было известно только об официальном браке с Сарой Назарбаевой, они были женаты с 1962 года.
Назарбаев признал, что у него есть вторая жена и еще два сына
© Фото: Michael Brochstein, Sopa Images, Global Look Press
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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые публично признал, что у него есть вторая жена Асель и еще два сына, об этом экс-лидер страны рассказал в своей книге воспоминаний «Моя жизнь», которая готовится поступить в продажу в Казахстане. Деталями из мемуаров политика поделился информационный портал Orda.kz.

Назарбаев познакомился с будущей женой, Асель Исабаевой, во время своего визита в Талдыкорган, она встречала его у трапа самолета с цветами. Позже у них родились два сына - Тауман (в 2005 году) и Байкен (в 2008 году).  

«Наше знакомство переросло во взаимную симпатию, а симпатия - в сближение. Постепенно мы стали встречаться. И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал. А главное - я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества», - рассказал Назарбаев.

По словам экс-президента, брак со второй женой был заключен «по мусульманскому обычаю». После рождения первого сына от второй жены он решил рассказать об этом своей первой и официальной супруге Саре, с которой они жили вместе в браке с 1962 года, Сара родила политику трех дочерей. Первая жена спокойно, «проявив благородство», восприняла эту новость.

Экс-президент закончил свой рассказ о семье словами о том, что он «выложил всю правду» перед читателями.

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