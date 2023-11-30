Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью
Украинская попытка теракта по российским объектам была пресечена в ночь на четверг, 30 ноября.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Средствами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Уточняется, что уничтожение дрона ВСУ произошло в ночь со среды, 29 ноября, на четверг, 30 ноября.
Таким образом, дежурные силы ПВО не допустили попытки осуществления теракта по объектам Российской Федерации на территории региона.
Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.