Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

Украинская попытка теракта по российским объектам была пресечена в ночь на четверг, 30 ноября.

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Средствами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Уточняется, что уничтожение дрона ВСУ произошло в ночь со среды, 29 ноября, на четверг, 30 ноября.

Таким образом, дежурные силы ПВО не допустили попытки осуществления теракта по объектам Российской Федерации на территории региона.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.