Через каждые два-три дня военнослужащие сменяют друг друга на боевых позициях.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Бойцы добровольческого батальона Центрального военного округа из Ульяновской области отбили позиции украинских националистов на Краснолиманском направлении. Мотострелки регулярно отражают контратаки боевиков, занимая при этом оставленные ими позиции и опорные пункты.

«За последнее время было отражено порядка 10 атак украинских националистов. Мое подразделение отразило три атаки. В любое время готовы отразить следующие наплывы, военнослужащие чувствуют себя хорошо, готовы к выполнению задач, верят в себя и силу своего оружия», - рассказал начальник штаба мотострелкового батальона с позывным Ялта.

Передовая группа на бронеавтомобиле совершила марш в освобожденный район, где заняла позиции. Бойцы выставили охранение, подготовили рубеж обороны и подняли в небо малогабаритные дроны, чтобы наблюдать за противником.

«Задачи оборонять позиции и проводить контратаки. В среднем замена личного состава происходит через двое-трое суток, в то же время пополняем боекомплект и продовольствие», - отметил заместитель командира мотострелкового батальона с позывным Фидель.

Основу подразделения составляют добровольцы из Ульяновска, которые несут круглосуточное боевое дежурство на освобожденных позициях, отражая вылазки боевиков киевского режима.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.