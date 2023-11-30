Мотострелки ЦВО заняли опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении
Бойцы добровольческого батальона Центрального военного округа из Ульяновской области отбили позиции украинских националистов на Краснолиманском направлении. Мотострелки регулярно отражают контратаки боевиков, занимая при этом оставленные ими позиции и опорные пункты.
«За последнее время было отражено порядка 10 атак украинских националистов. Мое подразделение отразило три атаки. В любое время готовы отразить следующие наплывы, военнослужащие чувствуют себя хорошо, готовы к выполнению задач, верят в себя и силу своего оружия», - рассказал начальник штаба мотострелкового батальона с позывным Ялта.
Передовая группа на бронеавтомобиле совершила марш в освобожденный район, где заняла позиции. Бойцы выставили охранение, подготовили рубеж обороны и подняли в небо малогабаритные дроны, чтобы наблюдать за противником.
«Задачи оборонять позиции и проводить контратаки. В среднем замена личного состава происходит через двое-трое суток, в то же время пополняем боекомплект и продовольствие», - отметил заместитель командира мотострелкового батальона с позывным Фидель.
Основу подразделения составляют добровольцы из Ульяновска, которые несут круглосуточное боевое дежурство на освобожденных позициях, отражая вылазки боевиков киевского режима.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.