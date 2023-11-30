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На побережье Южной Африки нашли золотого крота, исчезнувшего почти 100 лет назад

Елизавета Кондрикова
06:20 30.11.2023
Песчаный окрас зверька и преимущественно подземный образ жизни на прибрежных территориях не позволяли раньше отыскать этот вид кротовых.
На побережье Южной Африки нашли золотого крота, исчезнувшего почти 100 лет назад
© Фото: Steffen Trumpf, dpa Global Look Press
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Ученые обнаружили в песчаных дюнах Южной Африки малышей золотого крота де Винтона, который предварительно с 1936 года считался исчезнувшим из-за деятельности по добыче алмазов в этом регионе. Исследование было опубликовано в научном журнале Biodiversity and Conservation.

«Находящиеся под угрозой исчезновения, неуловимые и плохо изученные золотые кроты западного побережья Южной Африки могут считаться ведущими видами этих прибрежных экосистем дюн, на которые серьезно влияет трансформация среды обитания из-за продолжающейся горнодобывающей деятельности и связанной с этим жилой застройкой», - говорится в исследовании.

Раньше этот вид кротовых был буквально недосягаемым - эти слепые животные имеют бежево-коричневый окрас шерстки, благодаря которому его было невозможно отыскать в африканских песках, а также,  как и все кротовые, эти зверьки хорошо прячутся и проводят почти все время под землей - в вырытых норках.

Редкий вид кротовых был найден с помощью особых методов - собак-ищеек, специально обученных для поиска этого «золотого вида», и анализа экологической ДНК предполагаемой местности обитания малышей - изучались оставшиеся частицы жизнедеятельности кротов. По результатам исследований, теперь можно объявить этих «слепышей» воскресшими из мертвых.

Изучение этого вида будет продолжаться и далее, поскольку еще необходимо установить, какой уровень сохранения животного требуется золотым кротам де Винтона, а также как не допустить их повторного исчезновения.

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