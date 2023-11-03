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Экипажи Су-25СМ ударили по позициям боевиков неуправляемыми ракетами С-13

07:13 03.11.2023
Летчики выполнили пуск 122-мм неуправляемых ракет С-13 с кабрирования, когда борт резко набирает высоту с задиранием носа выше горизонта.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи штурмовиков Су-25СМ группировки войск «Центр» нанесли поражение неуправляемыми ракетами С-13 по опорному пункту, а также районам скопления живой силы и техники украинских националистов на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Ударная группа истребителей-штурмовиков подошла к объектам противника на предельно малой высоте - не более 25 метров, огибая рельеф местности. Летчики выполнили пуск 122-мм неуправляемых ракет С-13 с кабрирования, когда борт резко набирает высоту с задиранием носа выше горизонта.

«В данный момент работаем ракетами С-13 и С-8. Разница в пробитии. Тротиловый эквивалент у С-13 больше, соответственно укрепрайоны легче ими взять. Когда поступает задача - старшие командиры нам доводят вид вооружения, когда уходят. Мы самолеты подготавливаем. Производится подвеска вооружения, проверка систем. Технологический процесс занимает в районе часа на самолет», - рассказал начальник группы авиационного оборудования с позывным «33».

После пуска ракет летчики выпустили тепловые ловушки, выполнили маневр и сменили траекторию полета, чтобы обезопасить самолеты от ударов ракетами с инфракрасной головкой самонаведения.

После возвращения на аэродром временного базирования технический состав аэродромного обеспечения подготовил боевые машины для новых боевых вылетов.

«Чувствуем за собой ответственность, переживаем, не хочется подвести. Не дай Бог самолет неправильно себя поведет - это в первую очередь жизнь летчика. Машина очень надежная, она может запросто вернуться на одном двигателе, если вдруг повреждение, поймает ракету», - говорит начальник группы авиационного оборудования с позывным «33».

Поддержка огнем авиации штурмовых подразделений группировки «Центр» позволяет бойцам на линии боевого соприкосновения удерживать рубежи и опорные пункты.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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