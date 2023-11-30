В стране и мире В ЦДРА назвали имена победителей творческих конкурсов Минобороны России В Центральном Доме Российской Армии состоялось награждение победителей творческих конкурсов «Родная армия», «Армейский калейдоскоп» и «Суровая нитка». © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Центральном Доме Российской Армии прошла торжественная церемония награждения победителей творческих конкурсов, которые проводятся Департаментом культуры Министерства обороны Российской Федерации и ЦДРА при поддержке Главного военно-политического управления Вооруженных сил России. © Минобороны России В Москве чествовали лауреатов IX Всероссийского конкурса военного плаката «Родная армия», VIII Всеармейского конкурса изобразительного конкурса «Армейский калейдоскоп», IX Всероссийского конкурса военной вышивки «Суровая нитка». Около тысячи творческих работ, поступивших на конкурсы со всех регионов России, были посвящены Году педагога и наставника, а также раскрывали следующие темы: «Пусть всякий помнит Суворова», «Бессмертный подвиг во имя Победы», «Храни меня, мой талисман». © Минобороны России Сильнейшими в конкурсе «Родная армия» стали Оксана и Алексей Ивченко, Татьяна и София Ухналевы, Иван Колмыков с коллективной работой 80-го Дома офицеров Белгородской области «Слава русскому воину», в «Армейском калейдоскопе» победу одержал коллектив Нахимовского военно-морского училища из Санкт-Петербурга - Данил Фаткуллин, Егор Горячкин, Матвей Блинов - с триптихом «С именем Родины на устах…», в «Суровой нитке» лучшей признали работу «Искусство побеждать» воспитанника Севастопольского президентского кадетского училища Артема Шпака. Директор Департамента культуры Минобороны России Артем Горный отметил широкую географию участников конкурсов и высокий уровень их работ. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика