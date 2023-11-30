В ЦДРА назвали имена победителей творческих конкурсов Минобороны России
В Центральном Доме Российской Армии состоялось награждение победителей творческих конкурсов «Родная армия», «Армейский калейдоскоп» и «Суровая нитка».
© Фото: Минобороны России
В Центральном Доме Российской Армии прошла торжественная церемония награждения победителей творческих конкурсов, которые проводятся Департаментом культуры Министерства обороны Российской Федерации и ЦДРА при поддержке Главного военно-политического управления Вооруженных сил России.