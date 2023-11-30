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От инфаркта скончался сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев

Сергей Лебедев
22:51 30.11.2023
Бывший руководитель Россельхоза умер на 62-м году жизни.
От инфаркта скончался сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев
© Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
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На 62-м году жизни умер сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев. Об этом сегодня вечером в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

«Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель... Просто от себя лично - очень хороший человек! У меня нет слов...», - написал губернатор.

По словам главы комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко, сенатор скончался от инфаркта. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Его похоронят в Нижнем Новгороде, в субботу или воскресенье, когда решат родные», - подчеркнул Вячеслава Тимченко.

В разные годы Владимир Лебедев работал на руководящих должностях в энергетических компаниях, был заместителем губернатора Нижегородской области, заместителем Министра природных ресурсов и экологии России и руководил Федеральным агентством лесного хозяйства.

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