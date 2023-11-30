«Надо, чтобы конфликт продолжался»: как США зарабатывают на оружии для Украины

В США сообщили, что в стране остается 90% средств, выделенных Белым домом Киеву. В частности, деньги идут на разработку современной техники для нужд Пентагона, а ВСУ - отправляют вооружение из старых запасов.

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Бизнес и ничего лишнего: американское издание Politico публикует карту, подготовленную Белым домом. На ней отражено, сколько каждый американский штат зарабатывает на боевых действиях на Украине. Например, Флорида - миллиард долларов, Аризона - в два раза больше. Лидирует Пенсильвания: туда уходит без малого 2,5 миллиарда. Предприятия наращивают производство нового вооружения и боеприпасов. Но на Украину отправляют лежалый товар.

«Позвольте мне кое-что прояснить. Мы отправляем на Украину вооружение, находящееся у нас на складах. И когда мы используем деньги, выделенные Конгрессом, мы используем их для пополнения наших собственных запасов вооружения, которое защищает Америку и производится в Америке», - сказал президент Джо Байден.

Эти аргументы должны помочь Байдену убедить простых американцев в том, что на войну на Украине надо потратить еще больше денег. И, прежде всего, протащить новый пакет помощи через Конгресс. Сейчас контролируемая республиканцами палата представителей выделение Украине 60 миллиардов долларов заблокировала. Республиканцы карту посмотрели, она их не убедила. Комментарии сенаторов публикует американская газета The Washington Post.

«Производство оружия в Огайо - это хорошо. Знаете, что еще лучше? Использовать эти средства для собственной защиты, а не отправлять их в коррумпированную денежную яму в Восточной Европе», - сказал сенатор Джеймс Вэнс.

Представитель сенатора Майкла Брауна добавил, что Штаты занимают 1 триллион долларов каждые шесть месяцев.

«Наш растущий государственный долг представляет собой самую серьезную угрозу нашей национальной безопасности», - заявил он.

Оппоненты Байдена советуют ему сконцентрироваться на внутренних проблемах. Однако по мнению экспертов, сейчас его больше волнует, кто займет президентское кресло.

«Партии демократов надо, чтобы конфликт на Украине продолжался. Это по всем статьям должно принести им победу на выборах в ноябре 2024 года. Поэтому даже никто не заикается, что исходя из каких-то моральных принципов этот конфликт пагубен. Это бизнес», - говорит заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Пока продолжение конфликта только опускает на дно рейтинг действующего президента. Согласно данным последнего опроса, только 38% американцев одобряют деятельность Байдена. Это на 15% меньше, чем год назад. В то же время Дональда Трампа поддерживают 47% опрошенных. Главный соперник Байдена на предстоящих выборах ранее заявлял, что конфликт на Украине можно закончить за один день. Западу стоит удовлетворить стремление России к созданию нейтральной буферной зоны. Американское издание The American Conservative описывает мрачные настроения, царящие на Украине после провала контрнаступления. В победу там продолжает верить только один человек.

«Он обманывает себя, - разочарованно говорит один из ближайших помощников Зеленского. - У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуйте сказать ему об этом», - пишет журнал.

Конфликт на Ближнем Востоке вытесняет Украину из мировой повестки.

«Для того чтобы помощь не уменьшилась, мы ведем переговоры с лидерами разных стран, с США, с администрацией Байдена, с двумя партиями конгресса и с Европейским союзом. Нам нужны три победы. Первая из них - с Конгрессом. Это вызов, это непросто, но Украина должна делать все, что от нее зависит, чтобы нам оказали помощь. И я верю, что так и будет», - заявил Зеленский.

Еще одну победу глава киевского режима, очевидно, планирует одержать без боя. Президентские выборы на Украине должны состояться раньше американских, в марте 2024 года. Но окружение Зеленского все чаще заявляет о невозможности их проведения в военное время.